Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В китайской провинции Шаньдун развернули радар колоссальных размеров. Его особенность заключается в возможности покрыть территорию всей Японии. Подробности передает американское издание Defense News.

Информация о появлении гигантского радара распространилась после появления спутниковых снимков, на которых можно увидеть конструкцию. Радар направлен в сторону Японии. Он позволяет контролировать пуски баллистических ракет.

Эксперты издания отмечают, что радар является частью китайской системы предупреждения о ракетном нападении. Он способен контролировать все воздушное пространство над территорией Японии.

Станция может обнаруживать летательные аппараты с площадью рассеяния 10 квадратных метров на расстоянии 5600 километров. Журналисты отмечают, что такое устройство позволит Китаю всегда держать ситуацию на контроле.

Вам может понравиться

ВСУ случайно выдали свои позиции в эфире украинского ТВ и накликали мощный ракетный удар

Украинские военные намеревались похвастать способностью быстро и качественно производить ремонт и обслуживание боевой техники, однако пропаганда в очередной раз завершилась для Киева плачевно, пишет портал Avia.Pro. Авторы рассказали о сюжете

RusVesna: На Донбассе близится прорыв, спецназ РФ на броне продвигается вглубь региона

Подразделения российского спецназа на броне продвигаются вглубь территории Донбасса. Они движутся ко все еще находящимся под контролем Киева населенным пунктам Луганской народной республики и готовятся к серьезному прорыву, рассказал портал

Джо Байден открывает доступ нелегальным иммигрантам в Америку

Политика Джо Байдена в области иммиграции стала причиной критики со стороны представителей Республиканской партии. Не поддержали это направление и демократы-центристы. Подробности сообщает издание “Коммерсантъ“. Американский президент аннулировал закон, который позволял
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 апреля – пасмурно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 19 апреля – облачно с прояснениями, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 апреля – переменная облачность, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 апреля – небольшая облачность, до 9 °C | Королев: погода, 19 апреля – пасмурно, до 21 °C | Подольск: погода, 19 апреля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Армавир: погода, 19 апреля – пасмурно, до 22 °C |