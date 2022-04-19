В китайской провинции Шаньдун развернули радар колоссальных размеров. Его особенность заключается в возможности покрыть территорию всей Японии. Подробности передает американское издание Defense News.

Информация о появлении гигантского радара распространилась после появления спутниковых снимков, на которых можно увидеть конструкцию. Радар направлен в сторону Японии. Он позволяет контролировать пуски баллистических ракет.

Эксперты издания отмечают, что радар является частью китайской системы предупреждения о ракетном нападении. Он способен контролировать все воздушное пространство над территорией Японии.

Станция может обнаруживать летательные аппараты с площадью рассеяния 10 квадратных метров на расстоянии 5600 километров. Журналисты отмечают, что такое устройство позволит Китаю всегда держать ситуацию на контроле.