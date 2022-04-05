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Китайские эксперты издания «Хуаньцю шибао» рассказали, какую цель преследуют США при организации украинского кризиса. По мнению аналитиков издания, Америка стремится установить тотальный контроль над всей Европой.

Эксперты отмечают, что такие действия США начали предпринимать еще с момента распада СССР. В тот момент они опасались сближения России с Евросоюзом. Политолог Че Цзяньсинь убежден, что все попытки полностью уничтожить российскую экономику в 90-е годы, расширение НАТО, обещания Украине скорого вхождения в Альянс можно объединить в логическую цепочку.

Вашингтон продолжает попытки “задавить” Россию, установить контроль над Европой, чтобы сохранить однополярный мир. Но при этом власти Америки не хотят видеть, что времена изменились, сейчас гегемония США стремительно рушится.

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