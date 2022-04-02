Канадский военный эксперт Жак Галан призвал власти страны срочно вкладывать крупные средства в построение принципиально новой системы противоракетной обороны в Арктике. Он заявил, что хотя время уже упущено, но еще можно разработать ПРО, которая сможет противостоять российским ракетам.

В издании Toronto Star автор пояснил, что «у русских имеются такие ракеты, которые существующая ПРО даже не сможет заметить». Речь идет о гиперзвуковых боезарядах. США, Канада и другие страны Североатлантического альянса долгое время лишь посмеивались, называя эти ракеты то «анимациями Кремля», то «компьютерной графикой». Однако в ходе спецоперации на Украине Москва продемонстрировала возможности новейшего вооружения.

По словам журналиста, пока Соединенные Штаты и их союзники только рассуждают над созданием новой системы ПРО, Россия разрабатывает ракеты, неуязвимые для любых существующих комплексов. Поэтому необходимо срочно создавать средства защиты от них.