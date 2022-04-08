Сербское издание «Политика» пишет, что беженцы с Украины в сравнении с мигрантами из Африки или ближневосточных государств являются идеальным вариантом. Поэтому украинцам, которых только в Хорватии уже 11 тысяч, на Балканах готовы создать достойные условия для жизни.

Уже находящихся в стране беженцев успешно интегрируют в хорватское общество. Взрослые получают работу, дети отправляются в детские сады и школы. Иван Блажевич, возглавляющий фонд «Солидарность», рассказал, что Хорватия без особых проблем справляется с потоком мигрантов с Украины, так как беженцы не едут сюда непрерывным потоком, как в Польшу, а прибывают постепенно.

Блажевич отметил, что в Хорватию приехали и особо состоятельные граждане Украины, которые давно имеют бизнес в этой стране или недвижимость у моря. Кроме того, все украинцы близки к местным жителям по вере и цвету кожи, что настраивает на благожелательное отношение к ним.