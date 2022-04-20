Трое бывших участников территориальной обороны Украины в Херсонской области сдались в плен Росгвардии. Об этом сообщили сегодня, 20 апреля, в пресс-службе ведомства.

Представители Росгвардии отметили, что в ходе проведения специальных мероприятий в Херсонской области им удалось обнаружить троих бывших участников территориальной обороны. Все они выразили готовность сотрудничать с российским ведомством.

Также в пресс-службе Росгвардии отметили, что российским военнослужащим был найден тайник, в котором обнаружены три автомата АК-74, 20 магазинов, три гранаты РГД-5 и более 800 патронов. Все найденное оружие и боеприпасы были изъяты и уничтожены безопасным способом.

Ранее мы писали о том, что с момента начала спецоперации в плен сдались уже 3 000 украинских военнослужащих.