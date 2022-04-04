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Греция пополнила список стран, в которых прошли акции в поддержку вооружённых сил России. В Афинах 3 апреля состоялся автопробег, в нём приняли участие две сотни автомобилей.

С греческими и российскими флагами участники акции на машинах и мотоциклах проехали по улицам столицы. Конечно точкой стал памятник советским воинам. Там состоялся митинг.

По словам организаторов мероприятия, автопробег был призван показать единение греческого и российского народов. Одними из главных лозунгов акции стали призывы прекратить русофобию.

Как отмечают местные СМИ, автопробег не обошёлся без инцидентов. На несколько автомобилей напали украинские радикалы, некоторых людей избили. Крупная стычка могла произойти возле греческого парламента. Однако там были развёрнуты полицейские силы, которые предотвратили столкновение.

Ранее автопробеги в поддержку вооружённых сил РФ прошли в Сербии, Германии и других странах.

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