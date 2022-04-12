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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет не исключает, что на территории Мариуполя находятся военные инструкторы НАТО. Подробности передает РИА Новости.

Шеремет отметил: “Допускаю, что в Мариуполе могут укрываться военные инструкторы НАТО и представители спецслужб ряда западных стран. Именно их так упорно защищают украинские военнослужащие и нацбаты”. По мнению депутата, много лет Североатлантический альянс потратил на то, чтобы создать на территории восточной Украины прочный плацдарм для нападения на Россию. Но Москва сорвала все планы, начав спецоперацию.

Шеремет не исключает, что в Мариуполе российских военных ждет еще масса открытий, которые шокируют все мировое сообщество. Депутат отметил, что Украина стала террористическим образованием, союзом фашизма и “Исламского государства” (террористическая организация, запрещенная в России).

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