Стартап из Гонконга предоставил беспилотную лодку с искусственным интеллектом (ИИ), которая автономно собирает с поверхности водоема плавающие отходы, не давая им попасть в открытый океан. Об этом сообщает портал News of Planet. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Гонконгская компания Open Ocean Engineering разработала Clearbot Neo – элегантную роботизированную лодку с поддержкой искусственного интеллекта. Судно-дрон автономно собирает тонны плавающего мусора, который в любом другом случае смыло бы в Тихий океан из оживленной гавани. После длительного этапа разработки производители Clearbot Neo планируют увеличить масштабы и создать целый флот дронов для очистки акваторий и обеспечения безопасности по всему миру.

По оценкам ООН, до 95% пластикового загрязнения в морях планеты попадает туда через 10 основных рек мира, восемь из которых находятся в Азии. И есть опасения, что количество пластикового мусора, попадающего в морскую среду, может практически утроиться к 2040 году, составив от 23 до 37 миллионов метрических тонн за каждые 12 месяцев. Это может примерно соответствовать 50 кг пластикового мусора, приходящегося на каждый метр береговой линии во всем мире.

Имея длину всего три метра, приводимый в движение электрическим двигателем с питанием от фотогальванической батареи, Clearbot Neo систематически совершает проходы по обозначенным участкам акватории. Это очень похоже на то, как действует домашний робот-уборщик.

В отличие от других и гораздо более крупных вариантов сборщиков морского мусора, которые способны бороться с загрязнением в морях и океанах, компактность Clearbot Neo делает его идеальным для использования в гавани, на каналах и реках. Дрон скользит по поверхности воды и собирает плавающий мусор на бортовую конвейерную ленту, установленную рядом с носовой частью между двумя его корпусами, и отправляет отходы прямо в мусорный бак в районе кормы.

Clearbot Neo использует ИИ для распознавания и регистрации форм мусора, которые он собирает. Эта функция помогает выявить и отсортировать для отправки на особую переработку или утилизацию до метрической тонны мусора в день. При специальном оснащении дрон может также справляться с локальными разливами нефти и бензина, накапливая до 15 литров загрязняющих веществ в день.

Однако это больше, чем просто машина для легкой автономной очистки. Clearbot Neo, кроме прочего, собирает много информации в «облачном» хранилище, используя систему обнаружения с двумя камерами. Одна камера исследует дно водоема, поэтому бот может, собирая мусор, держаться подальше от морских обитателей, навигационных опасностей и других судов, что делает его защищенным и универсальным для работы на реке и в гавани.

Вторая цифровая камера фиксирует каждую крупицу мусора, попадающую на конвейерную ленту, и передает ее изображение и GPS-местоположение в корпоративную базу данных на платформе Microsoft Azure. Когда эти знания сочетаются и обрабатываются ИИ вместе с другими переменными, такими как данные о состоянии моря и приливах, экологи и морские власти имеют преимущество в выяснении источников мусора.

Инженеры-электронщики Сидхант Гупта и Уткарш Гоэл основали свой стартап и начали заниматься проектом Clearbot вскоре после окончания Гонконгского колледжа в 2019 году. По их словам, идея зародилась во время посещения индонезийского туристического острова Бали, где они стали свидетелями того, как местные жители день за днем выходят в воду на небольших лодках и даже на досках для серфинга, чтобы вручную вылавливать мусор из океана с целью поддержания береговой линии в чистоте для отдыхающих. Это заставило двух товарищей задуматься о том, как можно автоматизировать этот громоздкий процесс.

Гупта и Гоэл разработали прототип из первичного алюминия еще на Бали, а по возвращении в Гонконг модернизировали его до модели из стекловолокна. Clearbot Neo в ряду прототипов стал самой последней и наиболее совершенной моделью. Вероятно, самой сложной частью проекта было создание модели искусственного интеллекта, которая могла бы определять и распознавать отходы в воде.

«Это заняло некоторое время, потому что изначально у нас не было достаточно знаний, чтобы правильно подготовить модель ИИ, но вскоре мы ее создали. Затем мы поместили ее на робота и начали обучать его планированию маршрута, накоплению отходов и анализу получаемых данных», – поясняет Гупта.

С помощью GPS Clearbot Neo может одновременно собирать мусор и отправлять данные по каждой собранной его «единице» – включая местоположение, размеры, тип материала и вес. После каждой миссии возможности искусственного интеллекта Azure уже классифицировали «добычу» Clearbot Neo, пополняя все растущую базу данных.