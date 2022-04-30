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Глава Министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер призывает власти Германии прекратить выделять средства налогоплательщиков на содержание бюро бывшего канцлера Герхарда Шредера. Причиной этому названы его связи с Россией. Об этом сообщает издание Funke. Подробности передает “Газета.ru“.

Глава Минфина Германии заявил: «Это бюро финансируется налогоплательщиками, для меня это просто немыслимо. Многие граждане возмущены этим, и я их поддерживаю».

Отмечается, что финансирование планируют продолжить, если канцлер покинет свой пост. Сейчас Шредер стоит во главе совета директоров «Роснефти» и возглавляет комитет акционеров компании Nord Stream AG. Ранее он высказал свое мнение о том, что Западу не удастся изолировать Россию от всего мира, так как Европа сама нуждается в российском сырье.

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