читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Охлаждение отношений с Россией и санкции привели к тому, что население Германии столкнулось с “новой бедностью”. О снижении благосостояния немцев заявляют министры.

Так, глава Министерства экономики страны Роберт Хабек указал, что главная причина бедности – высокая цена на энергоносители. Из-за напряжённых отношений с Россией существенно выросли цены на газ. По словам Хабека, уже не обязательно призывать население экономить энергию – многие сами это понимают, оплачивая “лишние киловатты”.

Схожего мнения придерживается и глава немецкого Минфина. Кристиан Линдер заявлял, что именно импорт энергоносителей заставит жителей Германии пересмотреть свои повседневные траты, поскольку в современных условиях за тот же газ придётся платить больше.

Вместе с этим власти Германии отмечают, что в стране пока не создана инфраструктура, позволяющая получать энергоресурсы способами, которые стали бы альтернативой поставкам из России.

Вам может понравиться

Эксперт Шурыгин: Украина атаковала нефтебазу в Белгороде для “эффекта плацебо”

Киев атаковал нефтебазу в Белгороде для оказания положительного психологического эффекта на бойцов ВСУ. Никаких реальных побед у армии Украины не наблюдается, поэтому власти выбрали для атаки объект, поражение которого никак

Россияне начали получать уведомления о размере будущей пенсии

Более 740 000 россиян получили уведомления о размере своей будущей пенсии. Об этом сообщили на сайте Пенсионного фонда России. Подробности передает РИА Новости. Представители Пенсионного фонда РФ сообщили о том,

Украина сообщила о первом боевом применении противокорабельной ракеты комплекса “Нептун”

Украинские СМИ с самого утра вещают о боевом применении противокорабельного комплекса «Нептун» по целям в Черном море. Портал Avia.Pro отмечает, что подробной информации о направлении удара и его результатах пока
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 апреля – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 6 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 апреля – переменная облачность, до 3 °C | Королев: погода, 6 апреля – облачно с прояснениями, до 11 °C | Подольск: погода, 6 апреля – переменная облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 6 апреля – пасмурно, до 10 °C |