Охлаждение отношений с Россией и санкции привели к тому, что население Германии столкнулось с “новой бедностью”. О снижении благосостояния немцев заявляют министры.

Так, глава Министерства экономики страны Роберт Хабек указал, что главная причина бедности – высокая цена на энергоносители. Из-за напряжённых отношений с Россией существенно выросли цены на газ. По словам Хабека, уже не обязательно призывать население экономить энергию – многие сами это понимают, оплачивая “лишние киловатты”.

Схожего мнения придерживается и глава немецкого Минфина. Кристиан Линдер заявлял, что именно импорт энергоносителей заставит жителей Германии пересмотреть свои повседневные траты, поскольку в современных условиях за тот же газ придётся платить больше.

Вместе с этим власти Германии отмечают, что в стране пока не создана инфраструктура, позволяющая получать энергоресурсы способами, которые стали бы альтернативой поставкам из России.