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В последней сводке украинского Генерального штаба сообщается о том, что российские военнослужащие провели разведку боем около населенного пункта Барвенково, который находится недалеко от населенного пункта Дмитровка. Подробности передает “Военное обозрение”.

В Генштабе ВСУ заявили, что бои закончились для российских военных неудачно, что вынудило их отойти. В Генштабе часто появляются сообщения о том, что у российской стороны не было успехов ни в Рубежном, ни в Мариуполе, ни в Попасной. Но при этом украинские боевики оказались вытесненными с территории Попасной и Рубежного еще несколько дней назад. В Мариуполе ВСУ потеряли почти 80% личного состава.

Эксперты “Военного обозрения” отмечают: «В Генштабе украинских Вооружённых сил говорится о том, что Россия „завершает формирование наступательной группировке на востоке“. И тут же добавляется, что якобы отбито „12 атак противника на Донбассе“».

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