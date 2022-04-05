Впервые были продемонстрированы кадры госпиталя в Екатеринбурге, в котором проходят лечение и реабилитацию российские военнослужащие, получившие ранения на Украине. Российских солдат навестил полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

4 апреля в госпитале прошла церемония награждения военнослужащих, которые отличились в ходе проведения спецоперации на Украине. На сегодняшний день в госпитале находятся более 20 солдат. В ходе интервью с местными журналистами военнослужащие рассказали о том, что получили ранения во время участия в спецоперации, но подробности не уточняются.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поблагодарил российских военнослужащих за несение службы. В своей речи он вспомнил о подвигах дедов и прадедов, а также отметил цели российской спецоперации.