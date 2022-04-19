читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

19 апреля британская налоговая служба сообщила об отзыве статуса у Московской биржи. Этот шаг, как сообщили в ведомстве, призван «изолировать Россию» из-за спецоперации на Украине. Однако он не является смертельным, уверен депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

По его словам, Московская и Лондонская биржа взаимодействовали между собой и обе выигрывали от такого сотрудничества. Из-за решения налоговой службы Великобритании придется прекратить работу с Лондонской биржей, что действительно является потерей. Однако ничего слишком уж страшного в этом нет.

«Неприятное решение, но не смертельное», – цитирует высказывание руководителя комитета по финансовому рынку издание «Газета.ру».

Он также добавил, что теперь инвесторы лишены возможности получать налоговые льготы, предусмотренные законодательством Великобритании. Но те инвестиции, которые уже проведены, будут по-прежнему находиться под защитой.

Вам может понравиться

Партнеры США обвинили Вашингтон в расколе мировой экономики

США, вводя санкции против России, создали все условия для раскола экономики всего мира. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, ссылаясь на мнение ряда партнеров США. Большинство союзников

ВС РФ нанесли множественные удары по позициям ВСУ и теробороны в Николаевской области

В рамках спецоперации на Украине ВС РФ атаковали позиции ВСУ и подразделений теробороны в Николаевской области, сообщил портал «Военное обозрение». Авторы ориентируются на фотографии и видеозаписи очевидцев, появляющиеся в социальных

EAD: Бывший премьер Польши Белька заявил, что страна стоит на пороге экономической катастрофы

Власти Польши на протяжении нескольких последних лет совершенно не думали о необходимости обеспечивать экономическую безопасность страны и жили беззаботно и спокойно. Однако военная спецоперация ВС РФ на территории Украины и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 апреля – пасмурно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 19 апреля – облачно с прояснениями, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 апреля – переменная облачность, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 апреля – небольшая облачность, до 9 °C | Королев: погода, 19 апреля – пасмурно, до 21 °C | Подольск: погода, 19 апреля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Армавир: погода, 19 апреля – пасмурно, до 22 °C |