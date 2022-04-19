19 апреля британская налоговая служба сообщила об отзыве статуса у Московской биржи. Этот шаг, как сообщили в ведомстве, призван «изолировать Россию» из-за спецоперации на Украине. Однако он не является смертельным, уверен депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

По его словам, Московская и Лондонская биржа взаимодействовали между собой и обе выигрывали от такого сотрудничества. Из-за решения налоговой службы Великобритании придется прекратить работу с Лондонской биржей, что действительно является потерей. Однако ничего слишком уж страшного в этом нет.

«Неприятное решение, но не смертельное», – цитирует высказывание руководителя комитета по финансовому рынку издание «Газета.ру».

Он также добавил, что теперь инвесторы лишены возможности получать налоговые льготы, предусмотренные законодательством Великобритании. Но те инвестиции, которые уже проведены, будут по-прежнему находиться под защитой.