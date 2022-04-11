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Представители военно-гражданской администрации Херсонской области в доме у губернатора региона обнаружили продовольственный склад украинской армии и сил территориальной обороны.

По имеющейся информации, часть продуктов питания подготавливалась для диверсионных групп, которые все активнее действуют на территории области. Этот канал удалось вскрыть после проведенного в доме обыска.

Сразу в нескольких комнатах здания было найдено множество коробок с надписью «Армия» и символикой Международного Комитета Красного Креста. В ящиках хранились макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, а также сладости. Сообщается, что созданием склада занимались местные власти, а также компания Нисара Ахмеда, который состоит в правящей партии Украины «Слуга народа».

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