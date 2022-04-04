В жилых кварталах Мариуполя не прекращаются боевые действия. Мирное население вынуждено прятаться в подвалах всего в двухстах метрах от линии фронта. Кадры из приморского города опубликовал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Один из жителей города, который вынужден жить в подвале, рассказал, что воду приходится набирать в колодце у моря. Крупы и хлеб доставляли военные, но за гуманитарной помощью все равно нужно было идти самостоятельно.

Готовить пищу можно на улице, но в связи с боевыми действиями выходить из укрытия разрешают только по два человека. По словам жителей, они намерены находиться в подвале до того момента, пока армия ДНР и РФ не вытеснит националистические силы с завода «Азовсталь» и других объектов.