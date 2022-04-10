Военнослужащий ВС РФ по имени Борис в одиночку остановил колонну украинской техники и уничтожил 4 машины. Данный эпизод произошел неподалеку от села Грушевка, что в Днепропетровской области.

Рядом с этим населенным пунктом одно из подразделений российских войск обустраивало переправу. Борис в это время находился на огневой позиции. Заметив технику ВСУ, он тут же открыл по ней огонь.

«Первым кладу по танку, дальше начинаю стрелять по КамАЗу, и потом еще две ракеты — куда вижу. Я точно видел 3 попадания, но мне говорят, что смог все-таки 4 машины уничтожить» – сообщил сам военнослужащий.

При этом стрелять Борису пришлось с расстояния около двух километров, но он вполне справился с уничтожением вражеской техники.