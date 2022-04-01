В Чехии рассказали, на сколько дней хватит имеющихся запасов газа и нефти. Об этом сообщил глава минпромторга Йозеф Сикела в пятницу во время беседы с журналистами.

Согласно озвученной информации, сейчас у Чехии запасов газа хватит примерно на один месяц. Запасов нефти и нефтепродуктов хватит стране на 90 дней или больше. Отмечается, что в стране добывают около 2% необходимого объёма газа, а остальное поставляет Россия. Кроме того, министр уточнил, что в настоящее время все поставки российских энергоносителей идут стабильно.

Также Сикела отметил, что входящие в ЕС компании будут продолжать платить за энергоносители, которые поставляет Россия, в той валюте, которая была указана при заключении соответствующих контрактов. Изменения этих контрактов с одной стороны будут считаться нарушением.

Ранее мы сообщали, что в Чехии могут сильно подорожать мука, сахар и масло. Повышение цен может произойти уже в начале апреля.