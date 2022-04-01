читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Чехии рассказали, на сколько дней хватит имеющихся запасов газа и нефти. Об этом сообщил глава минпромторга Йозеф Сикела в пятницу во время беседы с журналистами.

Согласно озвученной информации, сейчас у Чехии запасов газа хватит примерно на один месяц. Запасов нефти и нефтепродуктов хватит стране на 90 дней или больше. Отмечается, что в стране добывают около 2% необходимого объёма газа, а остальное поставляет Россия. Кроме того, министр уточнил, что в настоящее время все поставки российских энергоносителей идут стабильно.

Также Сикела отметил, что входящие в ЕС компании будут продолжать платить за энергоносители, которые поставляет Россия, в той валюте, которая была указана при заключении соответствующих контрактов. Изменения этих контрактов с одной стороны будут считаться нарушением.

Ранее мы сообщали, что в Чехии могут сильно подорожать мука, сахар и масло. Повышение цен может произойти уже в начале апреля.

Вам может понравиться

Белый дом: власти России искусственно поддерживают рубль

Российская валюта не может быть объективным индикатором экономической ситуации в стране. Власти России “накачивают рубль” и поддерживают его искусственно. Об этом заявила представитель Белого дома Кейт Бедингфилд во время брифинга.

В Рязанской области выявлены факты сброса отходов производства в реку Проня

В населенном пункте Змеина, что в Михайловском районе Рязанской области, зафиксирован сброс отходов в реку Проня. Об этом сообщили представители «Экологического рязанского альянса» (ЭРА), которые также отметили, что место сброса

Эксперт: Россию может ждать дефицит импортной электроники

Проблемы с импортными продуктами питания в России вряд ли возникнут, чего нельзя сказать об электронике и бытовой технике. Дефицит таких товаров вполне возможен. Таким мнением поделился Дмитрий Янин, глава Ассоциации
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 апреля – ясно, до 0 °C | город Мытищи: погода, 1 апреля – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 апреля – облачно с прояснениями, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 апреля – снег, до -0 °C | Королев: погода, 1 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 1 апреля – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 1 апреля – пасмурно, до 22 °C |