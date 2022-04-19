На фоне обсуждения Евросоюзом перспективы полностью отказаться от российских энергоносителей в некоторых странах начали заявлять, что такое решение станет роковым. В Чехии эксперт по энергетике Иван Новески рассказал местному изданию Parlamentni listy, что уже следующей зимой граждане страны могут замёрзнуть.

По словам Новески, Чехия не может просто взять и отказаться от российского газа. Она зависит от поставок “голубого топлива” из России уже больше полувека – на это ориентирована вся её инфраструктура.

В случае, если поставки газа из России прекратятся, это моментально отразится на коммунальном секторе – нечем будет отапливать дома, на промышленности – встанут заводы по производству автомобилей и стекла, на транспорте – его работа будет парализована.

Между тем в других европейских государствах ратуют за прекращение российских поставок газа. В частности, во Франции и Великобритании заявляют, что не ждут катастрофических проблем в случае запрета на импорт природного газа из России.