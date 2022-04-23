Германия и Франция поставляют в Россию товары двойного назначения и оружие, обходя тем самым эмбарго Евросоюза 2014 года. Об этом сообщил британский таблоид The Telegraph, ссылающийся на доклад Европарламента.

Документ якобы был получен от румынского депутата законодательного органа. В нем говорится, что компании из ФРГ продавали России специальную технику и винтовки на общую сумму в 121 миллион Евро. Кроме того, Германия и Франция отправляли в РФ бомбы и снаряды, стрелковое оружие и ракеты, найдя лазейку в запрете на экспорт, передает издание “Прайм”.

В Минэкономики Германии уже ответили на эти обвинения. Представитель ведомства заявил, что лицензии на экспорт действительно выдавались, однако делалось это под гарантии Москвы об использовании поставляемой продукции исключительно в гражданских целях.

Стоит отметить, что британское издание не привело никаких доказательств своих обвинений. Сканированные копии “секретного доклада” либо любые другие подтверждения опубликованы не были.