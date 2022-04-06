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В центре Софии, прямо у здания правительства Болгарии проходит митинг против поставок оружия в Киев. Участники мероприятия пришли с болгарскими и российскими флагами и требуют у властей сохранять нейтралитет в конфликте на Украине.

Костадин Костадинов, возглавляющий организовавшую акцию протеста партию «Возрождение», потребовал немедленной отставки правительства Болгарии в полном составе. Митингующие также выступают против объявления посла РФ «персоной нон грата» в стране, которого требует партия «Демократическая Болгария».

Представители «Возрождения» заявляют, что страна не должна оказывать Киеву военную помощь и тем самым продлевать конфликт до бесконечности. От нее требуется соблюдать полный нейтралитет, несмотря на давление со стороны Североатлантического альянса.

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