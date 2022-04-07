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Органы государственной безопасности Германии разбираются в обстоятельствах вопиющего инцидента. По данным полиции, в ночь на 7 апреля был осквернён памятник Воину-освободителю, который находится в берлинском парке Трептов.

По сообщениям правоохранительных органов ФРГ, на постаменте памятника появились “лозунги антироссийского содержания”. Кроме этого, вандалы нанесли краской свастику, а рядом букву Z, которая стала символом специальной военной операции России на Украине.

Правонарушение было зафиксировано, органы госбезопасности начали расследование, однако пока нет данных, удалось ли отыскать виновных в осквернении памятника.

Монумент Воину-освободителю был установлен в Берлине в 1949 году. Он посвящён советским солдатам и офицерам, которые во время Великой Отечественной войны пали в боях за столицу Германии. Памятник стал символом освобождения Европы от нацизма.

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