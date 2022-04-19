читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Белоруссии постепенно движутся к производству российской вакцины от коронавируса по полному циклу. В середине апреля в стране выпустили так называемую валидационную серию “Спутника Лайт” и отправили её для прохождения контроля качества в Россию. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики.

В сообщении Минздрава подчёркивается, что таким образом выполнен очередной этап реализации совместного российско-белорусского проекта по выпуску вакцин “Спутник”. Стандартный “Спутник V” в Белоруссии начали производить ещё в прошлом году.

Впрочем, пока вакцину делают из полупродукта, который поставляется из России.

Ожидается, что “Спутник V” и “Спутник Лайт” по полному циклу начнут производить в Белоруссии уже летом текущего года. Тогда же вакцина пойдёт и в гражданский оборот. Предполается, что объём выпуска вакцин составит до 10 миллионов тонн доз в год.

Вакцина “Спутник Лайт” в основном используется для ревакцинации населения от коронавирусной инфекции. Тем же, кто прививается от ковида впервые, врачи рекомендуют проходить курс вакцинации “Спутником V”. Курс состоит из двух компонентов вакцины, которые вводятся человеку с разницей в несколько недель.

Вам может понравиться

Пьяный украинский офицер открыл огонь из танка по своим

Украинский офицер злоупотребил алкоголем и открыл огонь из танка по своим же военнослужащим. Об этом рассказал боец ВСУ, который в боях за населенный пункт Попасная оказался в плену у чеченских

Зарубежные СМИ прокомментировали гибель ракетного крейсера “Москва”

Портал «Военное обозрение» собрал публикации в иностранной прессе о гибели российского ракетного крейсера «Москва». Напомним, что корабль затонул во время буксирования в Севастополь из-за сильного шторма. Так, эксперты издания France24

Defence News: США задерживают поставки на Тайвань вооружения и техники на 14 миллионов долларов

Соединенные Штаты задерживают поставки военной техники на Тайвань, сообщило издание Defence News. Авторы объясняют возникшие проблемы ситуацией на Украине и всплеском коронавирусной инфекции, создавших сложности в логистике. Ранее Тайвань заключил
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 апреля – облачно с прояснениями, до 5 °C | город Мытищи: погода, 19 апреля – облачно с прояснениями, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 апреля – ясно, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 апреля – ясно, до 9 °C | Королев: погода, 19 апреля – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 19 апреля – переменная облачность, до 4 °C | Армавир: погода, 19 апреля – пасмурно, до 16 °C |