В Белоруссии постепенно движутся к производству российской вакцины от коронавируса по полному циклу. В середине апреля в стране выпустили так называемую валидационную серию “Спутника Лайт” и отправили её для прохождения контроля качества в Россию. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики.

В сообщении Минздрава подчёркивается, что таким образом выполнен очередной этап реализации совместного российско-белорусского проекта по выпуску вакцин “Спутник”. Стандартный “Спутник V” в Белоруссии начали производить ещё в прошлом году.

Впрочем, пока вакцину делают из полупродукта, который поставляется из России.

Ожидается, что “Спутник V” и “Спутник Лайт” по полному циклу начнут производить в Белоруссии уже летом текущего года. Тогда же вакцина пойдёт и в гражданский оборот. Предполается, что объём выпуска вакцин составит до 10 миллионов тонн доз в год.

Вакцина “Спутник Лайт” в основном используется для ревакцинации населения от коронавирусной инфекции. Тем же, кто прививается от ковида впервые, врачи рекомендуют проходить курс вакцинации “Спутником V”. Курс состоит из двух компонентов вакцины, которые вводятся человеку с разницей в несколько недель.