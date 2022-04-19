Уроженец Салехарда, который через Белгородскую область намеревался добраться на Украину и вступить в ряды «Иностранного легиона», задержан правоохранительными органами. На первом допросе он заявил, что просто хотел заработать.

Также задержанный поведал, что оказался в затруднительном финансовом положении и увидел возможность выбраться из него, участвуя в конфликте на Украине. Он собирался не только уладить собственные проблемы с деньгами, но еще и пожертвовать часть заработанного на восстановление украинских городов.

В отношении россиянина уже возбуждено уголовное дело по статье «Создание незаконного вооруженного формирования или участие в нем». Сообщается, что задержали уроженца Салехарда прямо на границе, не дав ему возможности реализовать задуманное.