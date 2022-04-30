Власти Австрии приняли решение о заморозке недвижимости депутата Госдумы Андрея Горохова в Вене и Каринтии на фоне санкций, которые были веееееы в отношении России. Об этом сообщают эксперты издания Profil.

Журналисты рассказали, что депутат Горохов является владельцем резиденции на окраине Вены и пентхауса на озере Вертерзее. В СМИ сообщают, что сведения о недвижимости были предоставлены депутатом от право-либеральной партии NEOS Стефани Криспером. Они были получены путем направления парламентских запросов.

Также эксперты издания подчеркивают, что Горохов относится к одному из 351 депутатов, которые проголосовали за признание независимости ЛНР и ДНР. Сам депутат отказался комментировать эту информацию.

Австрия активно проявляет негатив в адрес России. На днях она отказалась оплачивать газ в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна будет четко придерживаться санкций, принятых в ЕС.