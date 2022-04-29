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В 70 километрах от Калининградской области замечен испанский десантный корабль, сообщил портал Avia.Pro. Отмечается, что его появление в непосредственной близости от границ территориальных вод РФ является довольно странным, учитывая нынешние отношения между НАТО и РФ.

Авторы уточнили, что речь идет о десантном корабле «Ysabel», который сейчас находится неподалеку от польского портового города Гдыня. Это не боевое судно, но все же оно способно перевозить личный состав и вооружение.

Не исключено, что его решили задействовать для транспортировки оружия для Украины. Корабль доставляет западные вооружения в Польшу, которая давно превратилась в оружейный хаб, а уж потом их перевозят на Украину по железной дороге или по автомобильным трассам.

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