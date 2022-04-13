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Нехватка запасных частей и стремительный рост цен на них спровоцировал увеличение числа краж деталей с автомобилей в России. Автоэксперты в беседе с журналистами издания «Газета.ру» рассказали, какие машины в связи с этим попадают в группу риска.

Выяснилось, что чаще всего фары и иную светотехнику воруют с автомобилей Volkswagen и Land Rover, Audi и Porsche. Практически со всех немецких машин злоумышленники снимают боковые зеркала, которые не требуют особых знаний и навыков для демонтажа.

Те же зеркала, а также светотехнику и радиаторные решетки часто воруют с моделей автомобилей Volvo, которые были выпущены до 2014 года. В японских машинах грабителей привлекают омыватели фар.

Эксперты порекомендовали несколько способов защиты от такого воровства. Помимо сигнализации, к которой можно подключить фары, предлагается закреплять все легко снимаемые комплектующие к металлическим тросам или кронштейнам, для чего достаточно обратиться в автосервис. Также помогает гравировка с VIN-номером, которая осложняет дальнейшую реализацию краденых деталей и заставляет злоумышленников отказаться от их хищения.

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