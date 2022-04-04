Российским пенсионерам разъяснили, какой документ нужно предоставить, чтобы увеличить размер пенсии на 3 300 рублей. Повышение касается россиян, которые отработали определенный северный стаж. Подробности рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

Уже в мае повышенную выплату смогут получить пенсионеры, которые отработали в районах Крайнего Севера или на территориях, к нему приравненных. Для увеличения выплаты нужно предоставить подтверждающие стаж документы уже в этом месяце. В этом случае доплата будет начислена в мае.

Пенсионный эксперт Сергей Власов прокомментировал: «Чтобы получить доплату, должны быть соблюдены условия по общему стажу и по северному. Общего у женщин должно быть 20 лет, а мужчин – 25 лет. Что касается северного, нужно выработать его не менее 15 лет, а если речь идет о приравненных территориях, то 20 лет».

Доплата в размере 3 300 рублей будет начисляться ежемесячно. Перерасчет будет производиться на следующий месяц после подачи заявления в территориальное отделение Пенсионного фонда РФ.