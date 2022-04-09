По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), количество метана в атмосфере достигло исторического максимума и растет самыми быстрыми темпами за все время ведения подобной статистики. Об этом сообщает NBC News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Парниковый газ – метан – является вторым по величине фактором глобального потепления. Он более вредоносен, чем углекислый газ – основной фактор изменения климата, но и распадается гораздо быстрее, что делает его воздействие менее продолжительным. По мнению многих экспертов, сдерживание выбросов метана может стать одним из самых простых и эффективных незамедлительных действий по замедлению глобального потепления.

Уровень метана в атмосфере вырос на 17 частей на миллиард в 2021 году, говорится в сообщении NOAA, опубликованном в четверг. Общий уровень атмосферного метана на 162 процента превышает доиндустриальный уровень Земли и примерно на 15 процентов выше, чем он был несколько десятилетий назад.

Углекислый газ в атмосфере остается основным и долгосрочным фактором изменения климата. Агентство отмечает, что его уровни также продолжают расти и достигать новых максимумов.

В последнее время в центре внимания международных переговоров по климату стало сокращение загрязнения метаном. Несмотря на то, что метан является недолговечным фактором изменения климата, он может иметь ярко выраженный эффект, поскольку поглощает гораздо больше тепла и энергии, чем углекислый газ. Доклад ООН об изменении климата предупреждает о необходимости немедленных действий

«Наши данные показывают, что глобальные выбросы продолжают расти в опасном направлении быстрыми темпами. Сокращение выбросов метана – важный инструмент, который мы можем использовать прямо сейчас, чтобы уменьшить последствия изменения климата в ближайшем будущем и снизить темпы потепления», – заявил в пресс-релизе администратор NOAA Рик Спинрад.

Согласно последнему анализу Межправительственной группы экспертов Организации Объединенных Наций по изменению климата (МГЭИК, или IPCC), потенциальный вклад метана в глобальное потепление более чем в 81 раз превышает вклад эквивалентного количества двуокиси углерода, если воздействие измеряется в течение 20 лет.

Согласно отчету МГЭИК, метан имеет много источников попадания в атмосферу. Это основной компонент природного газа, побочный продукт разведения домашнего скота, такого как коровы, и газ, который выделяется при разложении органических веществ в заболоченных местах. Около 6 процентов глобальных выбросов метана представляют собой «неорганизованные выбросы» при производстве и транспортировке ископаемого топлива.

Джей Эдмондс, один из авторов недавнего отчета МГЭИК, сказал, что метан представляет собой как проблему, так и возможность для успешного прогресса в направлении контроля над изменением климата. Улавливание метана, образующегося на свалках, потребление меньшего количества мяса жвачных животных, изменение способов кормления скота и «ужесточение» производства и транспортировки природного газа могут существенно повлиять на глобальное потепление за счет сокращения выбросов метана.