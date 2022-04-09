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Запад на протяжении 8 лет отправлял на Украину своих консультантов. Они занимались подготовкой ВСУ к военному противостоянию с Россией и не особо это скрывали. Уже в ходе спецоперации РФ выяснилось, что многие из этих консультантов и сейчас находятся в стране.

Североатлантический альянс еще в феврале заявлял, что все инструкторы и иностранные военные покинули Украину. Портал Ura.Ru раздобыл целый ряд фактов, доказывающих обратное. Американские и натовские офицеры продолжают находиться в разных городах соседней страны и руководить действиями ее армии.

Так, 29 марта в издании New York Times появилась публикация «В пригороде Киева украинские военные претендуют на крупный приз». Она сопровождалась фото с изображением солдата с британским флагом на нашивке. Можно было бы счесть его «серым гусем», однако наемники по давно устоявшейся традиции не носят шевронов с флагами.

5 апреля выяснилось также, что в Мариуполе на заводе «Азовсталь» вместе с неонацистами ВСУ находятся офицеры из США, Франции, Великобритании и других стран. Именно за ними Киев упрямо отправлял вертолет за вертолетом, однако ни одна из винтокрылых машин цели не достигла. После провала попыток эвакуации представители блока вышли на связь с РФ и призвали помочь вывезти своих.

Существуют и другие факты, доказывающие наличие на Украине не только западных наемников, но и инструкторов Альянса. Среди них есть даже генералы, которые руководят действиями ВСУ.

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