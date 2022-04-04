Телеграм-канал украинского информационного агентства УНИАН назвал фейком сообщение советника офиса президента Алексея Арестовича о замученной в Гостомеле местной жительнице. Журналисты написали, что фотография, прикрепленная к посту, сделана в другом городе страны.

На снимке изображена девушка, которую якобы замучили в Гостомеле и вырезали свастику на теле. УНИАН заявляет, что это чистой воды фейк. Данный эпизод произошел в Мариуполе, причем девушка стала жертвой украинских неонацистов.

27 марта видео, подтверждающее это, было опубликовано журналистом из Соединенных Штатов Патриком Ланкастером. На записи он рассказал, что женщину со следами пыток и вырезанной свастикой на теле нашли на бывшей базе ВСУ, оборудованной в одной из мариупольских школ.