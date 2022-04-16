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Государственная компания «Укроборонпром», курирующая производство оружия и боеприпасов на Украине, подтвердила нанесение удара ВС РФ по военному заводу. Ранее, напомним, Киев отрицал военное предназначение предприятия.

Речь идет о расположенном в украинской столице Жулянском машиностроительном заводе. Именно это предприятие занималось выпуском противокорабельных ракет «Нептун». Эти боезаряды разработаны на основе советских Х-35, а сам комплекс создан киевским конструкторским бюро «Луч».

Кроме того, на Жулянском машзаводе производились компоненты для зенитно-ракетных комплексов. «Укроборонпром» заявил, что в результате удара уничтожено несколько цехов предприятия. Сейчас сложно сказать, находилась ли в них готовая продукция, однако точно известно, что продолжения производства «Нептунов» Киеву придется подождать как минимум несколько лет.

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