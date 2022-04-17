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Телеканал «1+1», являющийся одним из самых крупных на Украине, помогает ВС РФ проводить демилитаризацию страны. Он снимает сюжеты о героических вооруженных формированиях ВСУ, которые затем легко вычисляются и уничтожаются российскими военными, пишет «Новостной фронт».

Именно так произошло с Киевским бронетанковым заводом, сюжет о котором появился в эфире буквально на днях. Журналисты рассказали, что именно на это предприятие свозятся трофейные российские танки, которые ВС РФ якобы «бросает во время бегства».

Телеканал рассказал, что танки будут отремонтированы и использованы против российских войск, однако этого не случилось. ВС РФ установили точные координаты завода и нанесли по нему мощный ракетный удар. В очередной раз доказав, что киевская пропаганда только помогает демилитаризовать Украину.

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