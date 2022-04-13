Украинский танк случайно открыл «дружественный огонь» и тем самым ликвидировал половину мотострелкового подразделения ВСУ. Об этом инциденте, произошедшем несколько дней назад, рассказал портал Avia.Pro.

Позже выяснилось, что танкист боевой машины случайно принял мотострелковую роту ВСУ за группу российских военных. Не долго думая, он с небольшого расстояния выстрелил из 120-миллиметровой пушки по своим же бойцам.

Рота мотострелков перед инцидентом фотографировалась у подбитой бронетехники ВС РФ. Бойцы оценивали характер повреждений и находились совсем близко к боевой машине. Именно поэтому танкист решил, что это российские военные высаживают десант. В результате выстрела из пушки половина подразделения была уничтожена. Кроме того, на попавшей в сеть записи слышны выстрелы из пулемета, поэтому погибших может быть гораздо больше.