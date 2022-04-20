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Германия снова не угодила украинскому послу в Берлине Андрею Мельнику поставками вооружений в Киев. На немецком канале ZDF дипломат заявил, что у ФРГ есть возможность отправить на Украину необходимое ВСУ оружие, но она этого не делает.

Мельник высказался в том духе, что на вооружении бундесвера имеется около 400 единиц тяжелой техники, необходимой Киеву. Малая их часть задействована для операций за пределами страны, а остальное вполне можно было бы отдать Украине. Немецкая промышленность якобы может в минимальные сроки выпустить новые боевые машины вместо тех, которые отправятся для нужд ВСУ.

Посол внимательно изучил список вооружений, которые Германия запланировала поставить в Киев в ближайшее время, и заявил, что того, что действительно нужно Украине, в нем нет.

Напомним, что посол Мельник регулярно пытается учить немецкие власти вести дела и «помогать Украине». Впрочем, они давно не обращают на его требования никакого внимания, заявляя, что он превышает свои полномочия.

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