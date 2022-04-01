Украинский бизнесмен Ринат Ахметов, являющийся главой компании SCM, заявил о своем намерении подать иск в суд против России из-за начала спецоперации на Украине. Он отметил, что его компания потребует выплаты ущерба, который нанесен действиями России.

Ахметов прокомментировал агентству Bloomberg: “SCM Group определенно подаст иск против Российской Федерации с требованием компенсировать весь ущерб, нанесенный в результате российской военной агрессии”. Бизнесмен убежден, что Украина сможет возместить ущерб в полном объеме, все ее требования будут удовлетворены судом.

Ахметов занимает первое место в рейтинге самых богатых украинцев. Ранее сообщалось о том, что он покинул Украину, но позже вернулся в страну.

Напомним, что спецоперация по защите мирного населения ЛНР и ДНР началась 24 февраля.