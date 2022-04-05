Украинских военнослужащих снабжают вооружением, но не показывают, как им пользоваться. Пленный солдат Александр Борщ рассказал, как им выдали гранатометы NLAW, но инструктаж не провели. Подробности передает РИА Новости.

Солдат отметил, что в роте на вооружении есть автоматы, пулеметы Калашникова, ручные противотанковые гранатометы. Гранатометы NLAW им выделили, но потом отобрали. Александр Борщ проходил службу в 95-й бригаде 12-го отдельного батальона. Он находился со своей ротой под Харьковом, где проходил бой с российскими военнослужащими.

В ходе столкновения солдат получил ранение в спину и ногу, но был оставлен в лесу. Его нашли только через сутки российские военные. Солдату была оказана первая медицинская помощь, его отправили в Россию, где прооперировали. Сейчас он сообщает о том, что чувствует себя лучше.