читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киевский режим отправил на фронт граждан Украины, не имеющих опыта боевых действий и даже оружие неспособных держать. Так, среди бойцов, сложивших оружие в Мариуполе, оказались даже водители школьных автобусов и другие гражданские, которые очень напуганы.

Портал «Русская весна» написал, что в подобной ситуации виноваты только украинские власти, которым безразлично, кого бросать в бой. Преступная халатность привела к тому, что в боевых действиях участвуют сугубо гражданские лица, которых одели в форму и отправили воевать.

Авторы отмечают, что и опытные бойцы ВСУ тоже сдаются в плен, так как понимают, что важно сохранить жизнь, а не бессмысленно погибать по мановению руки преступного режима. Однако гражданские делают это значительно чаще из-за полного отсутствия опыта и малейших представлений о тактике и стратегии боевых действий.

Вам может понравиться

Эксперт Евсеев назвал МБР “Сармат” лучшим ответом России на агрессию Запада

Успешные испытания ракеты «Сармат», которые были проведены на днях на космодроме Плесецк, продемонстрировали Западу, что у России готов ответ на агрессивные действия США и НАТО. Если Вашингтон или Брюссель вздумают

Daily Express: Китай собирается отправлять в Россию “грозное оружие” для перелома в спецоперации

Британское издание Daily Express почему-то посчитало, что России необходим перелом в спецоперации на Украине и заявило, что помочь в этом Москве сможет Китай. Журналисты выдвинули предположение, что Пекин может передать

FT: десятки тысяч сотрудников ушедших из России компаний получают зарплату

Западные компании, которые ушли с российского рынка, продолжают платить заработную плату своим сотрудникам. Несмотря на то, что многие фирмы полностью приостановили свою деятельность в стране. Об этом пишет Financial Times.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 апреля – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 23 апреля – пасмурно, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 апреля – облачно с прояснениями, до 4 °C | Королев: погода, 23 апреля – переменная облачность, до 15 °C | Подольск: погода, 23 апреля – пасмурно, до 11 °C | Армавир: погода, 23 апреля – ясно, до 16 °C |