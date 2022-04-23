Киевский режим отправил на фронт граждан Украины, не имеющих опыта боевых действий и даже оружие неспособных держать. Так, среди бойцов, сложивших оружие в Мариуполе, оказались даже водители школьных автобусов и другие гражданские, которые очень напуганы.

Портал «Русская весна» написал, что в подобной ситуации виноваты только украинские власти, которым безразлично, кого бросать в бой. Преступная халатность привела к тому, что в боевых действиях участвуют сугубо гражданские лица, которых одели в форму и отправили воевать.

Авторы отмечают, что и опытные бойцы ВСУ тоже сдаются в плен, так как понимают, что важно сохранить жизнь, а не бессмысленно погибать по мановению руки преступного режима. Однако гражданские делают это значительно чаще из-за полного отсутствия опыта и малейших представлений о тактике и стратегии боевых действий.