«Паркетные генералы» предали морскую пехоту, оказавшуюся в окружении в Мариуполе, поэтому бойцы вступают в свой крайний бой и затем будут вынуждены сдаться в плен. Об этом написали сами морпехи, которые обратились к украинскому народу в социальных сетях.

Они рассказали, что помогать им никто не собирается, хотя с экранов власти громогласно заявляют о поддержке военнослужащих в Мариуполе. Бойцы гибнут десятками и в самом городе, и на заводе «Азовсталь», но Киев и без того давно их списал. Сейчас у подразделений нет еды, воды и боеприпасов, воевать и защищать город просто нечем.

Морпехи рассказали также, что в строй вместо погибших встали повара и связисты, водители и зенитчики. Но отсутствие боеприпасов не дает возможности оказывать сопротивление. Киев целый месяц игнорировал необходимость снабжать войска всем необходимым, поэтому они вступают в свой последний бой.