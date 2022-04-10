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Боевой дух военнослужащих ВСУ находится на отметке «ниже среднего», рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Так он прокомментировал видеозапись разговора с пленными украинскими бойцами в Рубежном.

У военнослужащих, которые сложили оружие в боях за ЛНР, спросили о боевом духе украинской армии. Бойцы ответили, что он давно уже очень плох, а настроение постоянно находится на отметке «ниже среднего».

Напомним, что Рубежное в Луганской народной республике практически полностью находится под контролем войск РФ и местной Народной милиции. Кроме того, приближается битва за Донбасс, которая станет крупнейшим сражением столетия. Кроме того, она решит исход спецоперации, которая затевалась именно для прекращения геноцида жителей ЛНР и ДНР.

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