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Командир расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса рассказал, как всего один «Панцирь» легко выводит из строя украинскую авиацию. Комплекс, который задействован в спецоперации на Украине, смог уничтожить огромное количество дронов, 7 самолетов и 1 вертолет.

Военные эксперты отмечают высокую эффективность комплекса. Он непрерывно контролирует воздушное пространство на позициями российских военных. Всего за 10 секунд комплекс переходит из дежурного режима в боевой.

В ходе спецоперации зенитчики с использованием ЗПРК «Панцирь» смогли сбить столько украинских беспилотных аппаратов, что даже “сбились со счета”.

Радары комплекса «Панцирь» способны обнаружить цель на расстоянии до 100 километров. В случае фиксации в воздухе крупных объектов, используются для их поражения высокоточные ракеты.

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