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Украинские СМИ с самого утра вещают о боевом применении противокорабельного комплекса «Нептун» по целям в Черном море. Портал Avia.Pro отмечает, что подробной информации о направлении удара и его результатах пока не поступало.

Авторы поясняют, что в распоряжении Киева действительно имеется как минимум один ракетный комплекс «Нептун». Он использует дозвуковые противокорабельные ракеты Р-360 с дальностью поражения целей 280 километров. Именно один из таких боезарядов был якобы выпущен по неизвестной цели в Черном море.

Информация об использовании «Нептуна» пока муссируется на уровне телеграм-каналов и не имеет официального подтверждения. Учитывая это, а также полное отсутствие каких-либо фото- и видеоматериалов, можно говорить о попытках Киева в очередной раз привлечь к себе внимание недостоверной информацией. Но не стоит забывать, что ракеты для комплекса «Нептун» разрабатывались на базе советских боезарядов X-35 и поэтому являются весьма опасным оружием для надводных целей водоизмещением до 5000 тонн.

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