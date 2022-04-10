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Украина опубликовала фотографии ракеты «Точка-У» в Краматорске, а также разрешили делать снимки западным журналистам. Тем самым она ненамеренно доказала и без того очевидный факт, что боезаряд принадлежал ВСУ.

Выяснить это удалось по серийному номеру, нанесенному на остатки ракеты. Эксперты отмечают, что несколько боезарядов из этой же «серии», ранее применялись украинской армией для нанесения ударов по Донбассу.

Среди таких случаев есть совсем недавние, когда «Точка-У» сперва атаковала Мелитополь, чтобы запугать местных жителей, а затем и Бердянск. Кроме того, ракеты упомянутой выше «серии» применялись в Логвиново и Алчевске около 7 лет назад.

Ранее сообщалось, что оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У» на вооружении России нет, поэтому все заявления Киева являются фейком.

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