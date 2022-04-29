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Неподалеку от города Подольска (бывший Котовск) в Одесской области стартовали учения Вооруженных сил Украины по боевому слаживанию. В городском совете отметили, что это краткосрочные маневры, которые завершаться уже 30 апреля, передает портал “Украина.ру”.

По мнению экспертов, внеплановые учения ВСУ связаны с ситуацией, которая сейчас складывается вокруг Приднестровья. Все дело в том, что расстояние от Котовска до населенного пункта Колбасна, где располагаются крупные военные склады, составляет всего 17 километров.

Сообщается, что в данном населенном пункте сконцентрирован крупнейший в Европе арсенал оружия. После развала СССР и разрыва Варшавского договора именно сюда свозились техника и вооружение из стран Восточной Европы.

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