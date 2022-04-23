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Украинские военные окончательно утратили доверие к беспилотным аппаратам DJI из Китая и активно заменяют их на американские дроны. В Киеве сообщают, что у китайских БПЛА все чаще возникают проблемы с работой программного обеспечения.

По мнению украинских экспертов, происходит это не случайно. Китайские производители якобы специально «ломают» ПО, чтобы снизить боеспособность ВСУ. Издание The Wall Street Journal, публикацию которого перевел портал «Иносми», заявляет, что в России точно такие же БПЛА DJI работают безо всяких сбоев.

Именно поэтому украинская армия приняла решение отказаться от китайских беспилотников и заменила их на американские. Они более эффективны и выделяются бесперебойно работой, демонстрируя отличные технические характеристики.

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