Указ президента Украины Зеленского о «переносе боевых действий» на территорию РФ создаст серьезные проблемы только Киеву. Расчет в нем делается на то, чтобы вывести Вооруженные силы России из равновесия и заставить их прекратить проявлять толерантность и гуманность по отношению к ВСУ и гражданскому населению соседней страны.

Про словам политолога Ростислава Ищенко, данный указ рекомендован Зеленскому Соединенными Штатами, которые не оставляют надежды устроить войну «русских против русских». Однако добиться своей цели Вашингтон не сумеет, так как у Москвы уже готов ответ на потенциальную агрессию со стороны неонацистов.

В интервью изданию “Украина.ру” эксперт пояснли, что сперва ВС РФ отодвинут боевые действия как можно дальше от своих границ и территорий независимых республик Донбасса, чтобы исключить обстрелы Белгородской, Ростовской, Курской областей. После этого им останется удушить нацистский режим на Украине, чтобы не оставить США ни единого шанса еще раз развязать братоубийственную войну.