На смену штамму коронавируса BA.2 (известному также как “стелс-омикрон”) приходит ещё более заразный вариант инфекции. Он имеет буквенное обозначение “ХЕ”. Сейчас он распространяется по миру с высокими темпами. Такое заявление сделали специалисты Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) и учёные из США.

В самих Соединённых Штатах преобладающим вариантом коронавируса пока остаётся “стелс-омикрон”. Больше половины случаев заражения фиксируется именно им. Однако ХЕ постепенно вытесняет BA.2. По данным, которые есть в распоряжении исследователей, мутации коронавируса привели к тому, что новый штамм стал на 10% заразнее “стелс-омикрона”. Впрочем, учёные делают оговорку, что для проверки данных требуется время.

В ВОЗ также добавили, что присматриваются и к так называемым гибридным штаммам, то есть комбинациям коронавируса, состоящим из элементов разных вариантов инфекции. Влияние “рекомбинантов” на организм человека пока не до конца изучено, говорят эксперты.

Ранее власти многих стран заявили, что в скором времени ожидают шестую волну коронавируса. Вероятность роста заболеваемости не исключил и Минздрав России.