В лечении лёгочных заболеваний в скором будущем может произойти прорыв. Учёные из США нашли в организме человека новый тип клеток, которые функционально напоминают стволовые: то есть могут сами трансформироваться в любой тип клеток и восстанавливать повреждённые.

Новые клетки обнаружили с помощью инновационных технологий изучения генов. Как оказалось, на концах бронхиол (это проходы, на конце которых находятся альвеолы лёгких) есть клетки, играющие важную роль в поддержании дыхательной системы в нормальном состоянии.

Функции открытого типа клеток заключаются в том, чтобы поддерживать жидкое покрытие бронхиол, максимизируя эффективность лёгочной системы, а также они участвуют в формировании особого вещества, которое восстанавливает повреждённые клетки альвеол.

Открытый тип клеток учёные назвали RAS. Аббревиатура с английского языка переводится как “секреторные клетки дыхательных путей”. Учёные уверены, что при дальнейшем изучении RAS можно найти способы, как эффективно лечить серьёзные лёгочные заболевания, такие как ХОБЛ – хроническую обструктивную болезнь лёгких. Она возникает, когда в лёгкие затруднено попадание кислорода. Ежегодно по всему миру умирает до трёх миллионов человек с диагнозом “ХОБЛ”.