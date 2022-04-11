Российские исследователи из ряда научных институтов опубликовали совместную работу, в которой указывают на связь отдельных клеток организма с заражением коронавирусной инфекцией и течением ковида (заболевания, которое вызывает вирус).

В результате наблюдений и тестов, которые провели учёные, было доказано, что выздоровление пациента во многом зависит от активности в его организме так называемых Т- и В-лимфоцитов. В широком смысле, говорят учёные, эти клетки ответственны за силу иммунитета. В узком – такие лимфоциты помогают организму справиться с попавшими в него бактериями и вирусами.

Таким образом, чем больше Т- и В-лимфоцитов у человека, тем проще ему перенести ковид – заболевание в этом случае не обязательно будет сопровождаться ярко выраженными симптомами. И наоборот: чем ниже уровень указанных клеток, тем выше вероятность летального исхода.

По мнению специалистов, открытие российских учёных позволит в скором времени создавать эффективные медикаменты и методики для лечения коронавирусной инфекции.