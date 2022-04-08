Специалисты университета Западной Англии обнаружили сходство электрических сигналов, которыми обмениваются грибы, с человеческой речью. Возможно, говорят исследователи, наука на пороге открытия “языка грибов”.

Ранние исследования показали, что грибы могут посылать друг другу электросигналы через гифы (это нитевидные структуры, которые располагаются под землёй). Учёные тогда предположили, что, возможно, таким образом грибы обмениваются информацией о повреждениях или пище.

Электросигналы заинтересовали учёных настолько, что они попробовали их проанализировать и выделить какие-то общие закономерности. Для экспериментов они взяли несколько видов грибов и подключили электроды к субстрату, где находился мицелий (грибница).

В полученных сигналах действительно нашли некоторые закономерности, которые, по словам учёных, имели сходство с человеческой речью – во время пиков активности насчитывалось до 50 “слов”. Можно ли такие “слова” расшифровать – пока загадка.

Впрочем, возможно и нет никакого “языка грибов”, делают оговорку эксперты. Есть мнение, что импульсы не несут никакой информации, а электроды просто фиксировали разницу потенциалов в электрически заряженных гифах. Тем не менее сам по себе факт электроимпульсов, говорят исследователи, достоин дальнейшего изучения.