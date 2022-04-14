Эксперты из Стэнфордского университета разработали фотоэлектрический элемент, который способен собирать энергию из окружающей среды круглосуточно. Это позволит полностью исключить необходимость использования батареек. Подробности передает издание Good News Network.

Устройство основано на принципе использования тепла, которое утекает с Земли обратно в космос. Ученые обращают внимание на важность такого открытия. Почти 750 миллионов человек в мире не имеют доступа к электричеству в ночное время.

Фотоэлектрический элемент применяет термоэлектрический модуль для генерации напряжения и тока за счет перепада температуры между ними и воздухом. Простота конструкции позволяет принять ее в отдаленных местах с ограниченными ресурсами. Новое устройство способно генерировать 50 милливатт на квадратный метр. За счёт оптимизации конструкции и других улучшений генерируемую ночью мощность можно довести до 1–2 Вт с квадратного метра.